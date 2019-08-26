2019-08-26T12:04:11+03:00
Общество

Строительство Южного обхода в Новороссийске начнется в 2020 году

Проект первого этапа находится в государственной экспертизе
Александра ПОДУШКО
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Фото из Instagram мэра НовороссийскаФото из Instagram мэра Новороссийска
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В начале 2020 года дорожники преступят к строительству Южного обхода Новороссийска.

В 2019 году компания «Росавтодор» начнет строительство первых трех километров дороги «Цемдолина – Портовая» в районе поселка Цемдолина. Проект уже находится на государственной экспертизе. Об этом в Instagram сообщил мэр Новороссийска Игорь Дяченко.

Планируется, что реализация первого этапа займет три года, ее начнут приводить в жизнь уже в 2020 году. Это будет участок от улицы Шоссейной до Осоавиахима.

Напомним, администрация Краснодара вернула в собственность земельные участки в Новознаменском районе. Речь идет о 7 территориях общей площадью 10 369 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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