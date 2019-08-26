Звезды российской эстрады бесплатно выступят для жителей и гостей Сочи
В Сочи пройдет большой концерт звезд российской эстрады. При этом, он будет абсолютно бесплатным. Мероприятие проводится в рамках международного музыкального конкурса «Новая волна».
- Концерт пройдет на площади Южного мола. Среди заявленных артистов Сергей Лазарев, Дима Билан, Глюк’oZa, Жасмин, Артур Пирожков и другие, рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации курорта.
Там также добавили, что концерт начнется 28 августа 2019 года в 21:00. Вход свободный.
Напомним, конкурс «Новая волна» стартовал в Сочи 24 августа. Он продлится до 29 числа. Среди гостей – звезды российской эстрады и шоу-бизнеса. Практически каждый день, помимо конкурсной программы в его рамках проходят концерты с их участием. Проведение бесплатных концертов уже стало для мероприятия традиционным.
ИСТОЧНИК KP.RU