В Белореченском районе открыли бальнеологический комплекс за 150 млн рублей

СЕГОДНЯ 17:58 2019-08-26T17:58:39+03:00

Он располагается на месте действующего термального источника

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В хуторе Кубанском Белореченского района открыли новый бальнеологический комплекс. Он располагается на действующим термальным источником. Каждый год здесь смогут поправить здоровье порядка 5 тысяч человек.

- Соглашение о строительстве здравницы заключили на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Его стоимость составила 150 млн рублей, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Инвестор полностью реконструировал находившийся здесь ранее профилакторий, а также возвел новый корпус с бассейнами. Помимо этого, здесь оборудовали пруды под рыбное хозяйство, теренкуры, установили беседки. Работу в новой здравнице получили 50 человек.

Ожидается, что первых пациентов бальнеологический комплекс примет уже 1 сентября 2019 года.

Напомним, в Краснодаре продолжаются мероприятия по реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». В данный момент в краевой столице строятся три новые школы.

ИСТОЧНИК KP.RU