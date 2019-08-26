В Белореченском районе открыли бальнеологический комплекс за 150 млн рублей
В хуторе Кубанском Белореченского района открыли новый бальнеологический комплекс. Он располагается на действующим термальным источником. Каждый год здесь смогут поправить здоровье порядка 5 тысяч человек.
- Соглашение о строительстве здравницы заключили на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Его стоимость составила 150 млн рублей, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Инвестор полностью реконструировал находившийся здесь ранее профилакторий, а также возвел новый корпус с бассейнами. Помимо этого, здесь оборудовали пруды под рыбное хозяйство, теренкуры, установили беседки. Работу в новой здравнице получили 50 человек.
Ожидается, что первых пациентов бальнеологический комплекс примет уже 1 сентября 2019 года.
Напомним, в Краснодаре продолжаются мероприятия по реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». В данный момент в краевой столице строятся три новые школы.
ИСТОЧНИК KP.RU