В Тбилисском районе благоустроят два парка

СЕГОДНЯ 19:59 2019-08-26T19:59:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В хуторе Северокубанском Тбилисского района приводят в порядок «Парк Культуры» по ул. Якубина. Его площадь превышает 22 тыс. кв. метров. Работы оцениваются в 22 млн рублей.

- Здесь высадят новые деревья и кустарники, благоустроят территорию, старый асфальт заменят на тротуарную плитку, установят урны и скамейки, обновят опоры освещения, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В свою очередь, 13 млн рублей направили на благоустройство парка в станице Ловлинской. Его также ждет обновление, а главной «фишкой» станут малые архитектурные формы.

В 2019 году в Краснодарском крае запланирована реконструкция 105 объектов: 88 общественных и 17 дворовых территорий. Они располагаются в 72 населенных пунктах. Объем финансирования работ превысит 2 млрд рублей.

Напомним, в Белореченском районе открыли бальнеологический комплекс за 150 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU