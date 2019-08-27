В одной из старейших гимназий Краснодара завершают комплексное обновление

СЕГОДНЯ 10:18 2019-08-27T10:47:45+03:00

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В гимназии № 88 большой капитальный ремонт подходит к завершению. Здесь появилось новое спортивное ядро, починили крышу, благоустроили территорию. Это один из самых масштабных школьных ремонтов этого лета.

В учреждении одновременно работали пять подрядных организаций. Каждая выполняла свой определенный вид работ. сотрудники служб уже сделали новую кровлю, починили системы водоснабжения и канализации, привели в порядок санузлы и учебные классы. Параллельно завершается обновление стадиона. Спортивное ядро будет готово к началу нового учебного года.

- Уже завершили планировку территории, завершают последний слой перед укладкой асфальта, после сюда положат рулонное прорезиненное покрытие. Также делают яму для прыжков в длину, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, в Тбилисском районе благоустроят два парка. Работы проведут в рамках реализации нацпроекта «Формирование комфортной городской среды».

ИСТОЧНИК KP.RU