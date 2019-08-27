В Краснодарском крае завершилась экспедиция «Кубанская кругосветка»

СЕГОДНЯ 11:10 2019-08-27T11:10:40+03:00

Это был пятый по счету, юбилейный поход

Изменить размер текста: A A

В Краснодарском крае подошла к концу экспедиция «Кубанская кругосветка». Участвуют в основном подростки 14-17 лет. Группа школьников преодолела более 2100 километров за 55 дней. Ребята в течение двух месяцев обогнули весь Краснодарский край.

- В этом году экспедиция посвящена 227-летию прибытия первых казаков на кубанскую землю. Дата начала похода тоже имеет особое значение – 30 июня 1792 года Екатерина II подписала грамоту о передаче Черноморскому войску кубанских земель, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, приток туристов в Краснодарский край растет год от года. Чтобы отдыхающие не скучали, а отрасль продолжала развиваться, в регионе открывают новые экскурсионные маршруты. В частности, «Тамань: от античности до наших дней» и «Хвала вину».

ИСТОЧНИК KP.RU