В Краснодаре владельцев, которые не убирают участки от амброзии, будут жестче наказывать

СЕГОДНЯ 12:06 2019-08-27T12:51:33+03:00

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Владельцам участков, который заросли амброзией, в Краснодаре планируют ужесточить наказание. Сейчас административные штрафы на местных жителей составляют от 300 до 500 рублей, для юридических лиц - до 10 тысяч рублей. Поэтому собственникам проще заплатить, чем ликвидировать сорняк.

- Ужесточения таких мер обсудили на заседании городской комиссии по уничтожению сорняка и другой сорной растительности, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

С начала сезона на нарушителей составлено 20 протоколов об административных нарушениях, выдано 478 предписаний. Всего с 1 апреля по 26 августа амброзию скосили на площади около 5,7 тысяч гектаров.

В Краснодаре также работают телефоны «горячей линии», по которым жители могут сообщать об участках, которые заросли амброзией:

- В городскую Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 112;

- В Краснодарский межрайонный отдел управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю: 8(861)222-20-31, 8(861)222-34-75.

Напомним, в одной из старейших гимназий Краснодара завершают комплексное обновление. Здесь одновременно трудились пять подрядных организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU