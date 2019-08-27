2019-08-27T12:51:33+03:00
Общество

В Краснодаре владельцев, которые не убирают участки от амброзии, будут жестче наказывать

Сейчас собственникам проще заплатить штраф, чем ликвидировать сорняк
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
Изменить размер текста:

Владельцам участков, который заросли амброзией, в Краснодаре планируют ужесточить наказание. Сейчас административные штрафы на местных жителей составляют от 300 до 500 рублей, для юридических лиц - до 10 тысяч рублей. Поэтому собственникам проще заплатить, чем ликвидировать сорняк.

- Ужесточения таких мер обсудили на заседании городской комиссии по уничтожению сорняка и другой сорной растительности, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

С начала сезона на нарушителей составлено 20 протоколов об административных нарушениях, выдано 478 предписаний. Всего с 1 апреля по 26 августа амброзию скосили на площади около 5,7 тысяч гектаров.

В Краснодаре также работают телефоны «горячей линии», по которым жители могут сообщать об участках, которые заросли амброзией:

- В городскую Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 112;

- В Краснодарский межрайонный отдел управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю: 8(861)222-20-31, 8(861)222-34-75.

Напомним, в одной из старейших гимназий Краснодара завершают комплексное обновление. Здесь одновременно трудились пять подрядных организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сочи перевернулась фура с арбузами и перекрыла трассу
В Темрюке 10-летний мальчик хотел станцевать лезгинку, но попал на больничную койку
В Краснодаре мужчина ограбил бывшую сожительницу
Аллея трудовой славы Геленджика увеличилась на 20 имен
Геленджик отметил 188-й день рождения
Общественники оценили качество реализации дорожного нацпроекта на Кубани
Где жить семьям с детьми в Краснодаре?
Краснодар чистят от «визуального мусора» и незаконной рекламы
В Краснодаре полицейский сбил женщину и скрылся с места ДТП
Дело экс-вице-губернатора Кубани Юрия Гриценко начнут слушать заново
В Краснодарском крае завершилась экспедиция «Кубанская кругосветка»
В Краснодаре сняли с поезда неплательщика по алиментам
В одной из старейших гимназий Краснодара завершают комплексное обновление
В Сочи житель ближнего зарубежья заказал поджог одного из местных кафе
В Туапсинском районе задержали домушника
В Краснодаре иномарка сбила двух пешеходов, которые перебегали дорогу на красный свет
В Сочи подростки обкидывали камнями поезд и разбили лобовое стекло локомотива
Температура воды в Черном море 27 августа 2019 года: в Сочи и Туапсе комфортнее всего купаться
Краснодарские врачи спасли парня с тяжелой формой панкреатита
Восемь промышленных предприятий Краснодарского края получат субсидии из бюджета