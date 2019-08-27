Краснодар чистят от «визуального мусора» и незаконной рекламы

СЕГОДНЯ 12:19 2019-08-27T12:19:11+03:00

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В краевой столице продолжается работа с незаконной рекламой, различными объявлениями на остановках, дорожных знаках. Промежуточные итоги работы обсудили на совещании. Его провел первый заместитель главы краевого центра Виталий Косенко.

- В Прикубанском округе за прошедшую неделю убрали 453 рекламные конструкции. Очищены от незаконных объявлений Яна Полуяна, Репина, Ярославская, Сафонова. Сейчас в работе 413 техусловий на территорий округа, 86 из них выполнены, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, владельцам заросших амброзией участков в Краснодаре планируют ужесточить наказание. Сейчас административные штрафы на граждан составляют от 300 до 500 рублей, для юридических лиц - до 10 тысяч рублей. Поэтому нередко бывает так, что собственникам проще заплатить, чем ликвидировать сорняк.

ИСТОЧНИК KP.RU