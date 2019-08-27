В Московском микрорайоне Краснодара откроют школу на 3 тысячи мест
В Московском микрорайоне Краснодара откроют школу на 3 тысячи мест. Мэру города осмотрел готовое к открытию учреждение. Здесь есть спортивные залы, современная библиотека, комнаты для уроков труда для мальчиков и девочек. Также спортивная площадка на территории.
- Площадь земельного участка по Байбакова, 17 - более 2,6 гектаров, общая площадь здания - 21,1 тысяча квадратных метро. Здесь три этажа, две спортплощадки для волейбола и баскетбола, детская площадка для учеников начальной школы, футбольное поле с искусственным покрытием, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
Столовая на 600 мест, готовы к работе пищеблок, учебные классы, профильные кабинеты, актовый и спортивные залы. Школа полностью укомплектована всем необходимым оборудованием.
Все есть для изучения астрономии - телескопы, купольный и виртуальный планетарии. Также здесь планируются занятия в лаборатории 3D-моделирования и в издательском центре.
Напомним, в Краснодаре владельцев, которые не убирают участки от амброзии, будут жестче наказывать. Сейчас собственникам проще заплатить штраф, чем ликвидировать сорняк.
ИСТОЧНИК KP.RU