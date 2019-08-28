В Краснодаре отключат светофоры на пересечении улиц Калинина и Тургенева

28 Авг. 19:58 2019-08-28T19:58:40+03:00

Они не будут работать почти сутки

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В Краснодаре на время профилактических работ отключат светофоры на пересечении улиц Калинина и Тургенева. Электронные регулировщики погаснут 28 августа в 22:00, а вновь заработают в 17:00 29 числа.

- За это время специалисты установят новое оборудование, заменят старые провода, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Водителей и пешеходов просят соблюдать правила дорожного движения. Быть внимательными и взаимовежливыми. Регулировать движение во время ремонта светофоров будут сотрудники ГИБДД.

Напомним, Еще во вторник пользователи в социальных сетях начали жаловаться на пробки на выезде из Сочи. Как сообщили в пресс-службе Упрдор «Черноморье», перегруженность трассы А-147 составила около 700 процентов. Туристов просят учитывать заполненность в дневное время дороги от микрорайона Мамайка до выезда в направлении Джубги.

ИСТОЧНИК KP.RU