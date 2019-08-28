2019-08-28T19:58:40+03:00
Общество

В Краснодаре отключат светофоры на пересечении улиц Калинина и Тургенева

Они не будут работать почти сутки
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: krd.ruФото: krd.ru
Изменить размер текста:

В Краснодаре на время профилактических работ отключат светофоры на пересечении улиц Калинина и Тургенева. Электронные регулировщики погаснут 28 августа в 22:00, а вновь заработают в 17:00 29 числа.

- За это время специалисты установят новое оборудование, заменят старые провода, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Водителей и пешеходов просят соблюдать правила дорожного движения. Быть внимательными и взаимовежливыми. Регулировать движение во время ремонта светофоров будут сотрудники ГИБДД.

Напомним, Еще во вторник пользователи в социальных сетях начали жаловаться на пробки на выезде из Сочи. Как сообщили в пресс-службе Упрдор «Черноморье», перегруженность трассы А-147 составила около 700 процентов. Туристов просят учитывать заполненность в дневное время дороги от микрорайона Мамайка до выезда в направлении Джубги.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Комсомольском микрорайоне Краснодара 76 домов остались без горячей воды из-за аварии
В Краснодаре сдали еще один долгострой
Серийный поджигатель из Сочи сдался полиции
В Краснодаре после долгого лечения умер ребенок с заболеванием головного мозга
В Сочи уроженец Абхазии несколько раз ударил свою жену ножом
Казаки, которые избили мужчину в Геленджике, написали на него заявление в полицию
Посаженного отцом на цепь мальчика кубанский суд вернул матери
В Калининском районе горят камышовые плавни
На участке улицы Дзержинского в Краснодаре откроют двухстороннее движение
В Краснодарском крае все больше отелей работают по формату «все включено»
«Пламя» вспыхнет вновь: легендарный ансамбль выступит на Кубани
В Анапе утонул студент из Нигерии
В Краснодаре в доме на Тюляева лифты запустят после повторной проверки Ростехнадзора
На Кубани мужчина после покупки телефона стал шантажировать бывшего владельца смартфона интимными фото
Ко Дню города в Краснодаре пройдут бесплатные экскурсии
Границы Краснодара внесли в Единый государственный реестр
В Краснодаре возбудили дело на фельдшера, который воровал морфин
В Краснодаре с новых выделенных полос эвакуировали 63 машины
В 2020 год в Краснодарском крае увеличат премии олимпийцам за медали