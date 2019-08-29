2019-08-29T15:10:54+03:00
Происшествия

Появилось видео задержания отчима, забившего до смерти 4-летнюю падчерицу

Его поймали в Тимашевском районе [видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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О том, что побои нанес именно Виктор, сообщила мать девочки.О том, что побои нанес именно Виктор, сообщила мать девочки.
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Появилось видео задержания 35-летнего Виктора Гузика, которого подозревают в убийстве 4-летней падчерицы в станице Темиргоевской. Ролик опубликовал Следком Кубани.

- В ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщают в СУ СК по Краснодарскому краю.

Напомним, трагедия случилась 27 августа. Врачи скорой помощи приехали на вызов в один из частных домов станицы. По телефону мужчина сказал, что девочка упала с лестницы. Когда же медики были на месте, то обнаружили 4-летнего ребенка без сознания. Ее тело было усыпано гематомами. Ее госпитализировали, однако спасти не смогли. Малышка умерла от тупой травмы живота.

Позже мать девочки рассказала, что побои дочери нанес ее отчим. Он несколько раз ударил по ее голове, а потом в живот. Таким образом, он занимался воспитанием девочки.

После случившегося он скрылся. Как удалось узнать «КП» - Кубань», больше суток Виктор Гузик скрывался в лесу на территории Адыгеи, бегал и в других районах Краснодарского края. Однако все же был задержан - его поймали в Тимашевском районе.

Задержание отчима, забившего до смерти 4-летнюю падчерицу Видео: СУ СК по Краснодарскому краю..

ИСТОЧНИК KP.RU

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