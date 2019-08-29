2019-08-29T17:06:18+03:00
Общество

В Краснодарском крае к новому учебному году провели капитальный ремонт в 77 школах

В них также заменили мебель и оборудование
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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На Кубани перед новым учебным годом провели капитальный ремонт в 77 школах. В 2019-м в учебные учреждения пойдут 670 тысяч детей, при этом 72 тысячи детей – первоклассники.

- На подготовку школ к учебному году в 2019 году из регионального бюджета потратили свыше 1 млрд рублей. Деньги, в частности, направили на закупку учебников, мебели, компьютеров и другого оборудования, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит добавить, что в 2019 году на Кубани откроют 9 абсолютно новых школ. Самые большие – на 1550 мест каждая начнут работу в Восточно-Кругликовском и Московском микрорайонах Краснодара. Также 2 учебных заведения откроют в Сочи и по одному в Динском районе, Славянске-на-Кубани и Приморско-Ахтарске.

Напомним, школы Краснодара получили имена героев Советского союза и России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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