2019-08-30T07:14:39+03:00
Общество

В Комсомольском микрорайоне Краснодара устранили аварию на сетях теплоснабжения

Работы по восстановлению продлились сутки
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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Жителям Комсомольского микрорайона краевой столицы начали возвращать горячую воду после устранения аварии на сетях теплоснабжения. Работы заняли сутки, о сроках заранее предупреждали местных жителей.

- Сейчас по мере заполнения труб водой, она поступает к домам микрорайона, - рассказал директор департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации города Владислав Белый.

- Утечку нашли при проведении гидравлических испытаний перед отопительным сезоном на теплотрассе ТЭЦ - Комсомольский микрорайон. Чтобы быстро это исправить отключили от горячей воды всех абонентов на улицах Уральской, Симферопольской, 30-й Иркутской дивизии, Тюляева, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

По данным департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса отключения затронули 76 многоэтажек и 8 социально-значимых объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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