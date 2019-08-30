На пляжах Геленджика появится оборудование для маломобильных отдыхающих

СЕГОДНЯ 07:35 2019-08-30T07:35:00+03:00

Это сделали в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»

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На Центральном пляже Геленджика кроме пандусов и настилов для передвижения «колясочников», теперь есть специальная плавучая тележка. С ее помощью могут купаться люди с ограниченными возможностями здоровья.

- Подобная площадка появится еще на втором городском пляже курорта. Это осуществляется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В этом году муниципалитеты проводят работу по благоустройству пляжей, повышению качества предоставляемых услуг, оборудованию Wi-Fi. Бесплатный доступ к Интернету уже есть в Анапе, Геленджике, Сочи, а также в некоторых частях Новороссийска и Туапсинского района.

Напомним, через 2 года спортзалы появятся во всех школах Кубани. Краевой минобр должен подготовить график возведения объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU