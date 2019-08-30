В Сочи в Имеретинской низменности приставы опечатали незаконные магазины

СЕГОДНЯ 08:01 2019-08-30T08:01:09+03:00

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В Адлере магазины на улице Таврической по документам были хозяйственной постройкой к частному дому. Нарушение выявили сотрудники администрации курорта, они подали в суд на собственников.

В Адлерском районе уже порядка 80 таких исков. По 15 из них уже приняты обеспечительные меры. Некоторые собственники самостоятельно обратились в соответствующие структуры для того, чтобы привести все документы в соответствие.

Как сообщили в пресс-службе администрации Сочи, предприниматели могут оформить два вида использования земли одновременно – для ИЖС и для коммерческой деятельности. Но налоги в таком случае на землю под магазинами или кафе будут немного выше.

Напомним, на пляжах Геленджика появится оборудование для маломобильных отдыхающих. Это сделали в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

ИСТОЧНИК KP.RU