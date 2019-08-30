2019-08-30T09:04:18+03:00
Общество

К Крымскому мосту от Краснодара планируют построить новую трассу

1 километр дороги обойдется в 1 миллиард рублей
Александра ПОДУШКО
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Фото: most.lifeФото: most.life
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Минтранс, Росавтодор и госкомпания «Автодор» обсуждают строительство новой бесплатной скоростной трассы, которая соединит Краснодар с Крымским мостом. Это стало известно СМИ 30 августа.

Сейчас, чтобы доехать Краснодара в Крым есть две дороги. Это А-289 и еще одна, которая проходит через Крымск и Джигинку. Трафик на них растет и дальние подходы к мосту не справляются с потоком машин.

Новая дорога должна пройти южнее трассы А-289 до Дальнего западного обхода Краснодара. Завершить работы планируют в 2022 году. На 1 километр может уйти 1 миллиард рублей.

Напомним, в Краснодарском крае к новому учебному году провели капитальный ремонт в 77 школах. В них также заменили мебель и оборудование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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