К Крымскому мосту от Краснодара планируют построить новую трассу

СЕГОДНЯ 09:04 2019-08-30T09:04:18+03:00

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Минтранс, Росавтодор и госкомпания «Автодор» обсуждают строительство новой бесплатной скоростной трассы, которая соединит Краснодар с Крымским мостом. Это стало известно СМИ 30 августа.

Сейчас, чтобы доехать Краснодара в Крым есть две дороги. Это А-289 и еще одна, которая проходит через Крымск и Джигинку. Трафик на них растет и дальние подходы к мосту не справляются с потоком машин.

Новая дорога должна пройти южнее трассы А-289 до Дальнего западного обхода Краснодара. Завершить работы планируют в 2022 году. На 1 километр может уйти 1 миллиард рублей.

Напомним, в Краснодарском крае к новому учебному году провели капитальный ремонт в 77 школах. В них также заменили мебель и оборудование.

ИСТОЧНИК KP.RU