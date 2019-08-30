В Армавире мужчина пытался украсть у женщины на улице кошелек
Сотрудники Росгвардии по горячим следам задержали мужчину по подозрению в попытке грабежа.
Из полиции поступило сообщение о том, что около универмага, расположенного на Новороссийской, неизвестный пытался похитить у женщины кошелек.
Уже через 5 минут на улице Красных Партизан росгвардейцы заметили мужчину, подходившего под описание, указанное в ориентировке. Его задержали. Нарушителем оказался 41-летний мужчина ранее судимый за мошенничество и кражу. Заявительница опознала нападавшего.
- Для дальнейшего разбирательства его передали сотрудникам полиции, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.
Напомним, на Кубани мужчина выстрелил в своего соседа из сигнального пистолета. Потерпевшего доставили в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU