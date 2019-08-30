2019-08-30T11:38:14+03:00
Общество

В Анапе снова запретили плавать на матрасах и катамаранах

Об этом сообщили в пресс-службе курорта
Александра ПОДУШКО
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В Анапе снова запретили плавать на матрасах и катамаранахВ Анапе снова запретили плавать на матрасах и катамаранахФото: Архив "КП"
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В Анапе из-за усиления отжимного северо-восточного ветра запретили использование матрасов и катамаранов в море.

- В Управлении гражданской обороны и защиты населения отдыхающих просят быть осторожными, соблюдать меры личной безопасности, не подвергайте неоправданному риску жизнь и здоровье, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

Руководители предприятий и организаций примут меры по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций.

Напомним, 30 августа теплее всего плавать в Сочи - здесь вода прогрета до 27 градусов. В Туапсе, Адлере чуть прохладнее – 26,7 градусов. В Джубге -26,4 градусов, а в Геленджике – 25,7 градусов. В Новороссийске водичка как парное молоко – 25,4 градусов, а в Анапе до 24,9 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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