2019-08-30T13:43:21+03:00
Происшествия

В Краснодаре водителя иномарки, который влетел в столб, увезли в реанимацию

Парень получил серьезные травмы
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Место происшествияМесто происшествия
Изменить размер текста:

В кубанской столице 30 августа на улице Красных Партизан произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, около 06:30 23-летний молодой человек находился за рулем автомобиля «Мазда». Он ехал по улице Красных партизан и на перекрестке с улицей Азовской не справился с управлением, - сообщают «Кубанские новости» со ссылкой на официального представителя УМВД РФ по Краснодару Артема Коноваленко.

В результате иномарка вылетела на тротуар, врезалась в столб и строящееся рядом здание магазина. Водитель с серьезными травмами госпитализировали в отделение реанимации. Легковушка восстановлению не подлежит.

Напомним, в Тимашевске в аварии пострадала 14-летняя девочка. С травмами ее госпитализировали в больницу. За байком сидел 17-летний парень, у него не было водительских прав.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кубанским учителям увеличат доплату за классное руководство
Краснодарцев приглашают на субботник
На развитие кубанского образования направили более 90 млрд рублей
На Кубани "банда" детей взломала дверь соседки, чтобы украсть игрушки
Краски моря зазвучат в «Орлёнке»
«Ростелеком» выступил цифровым партнером «Новой волны-2019»
Как в «Иронии судьбы»: в Сочи мужчина забыл, где живет и вломился в чужой дом
В «Сочи Парке» проведут Неделю знаний
На Кубани «черные лесорубы» уничтожили деревьев на 22 млн рублей
В Краснодаре пьяный задержанный сломал нос полицейскому
В Краснодаре у директора компании-застройщика украли швейцарские часы, пока он занимался в фитнес-клубе
На Кубань с гастролями приедет Государственный Академический хореографический ансамбль «Березка»
В Краснодаре в домах на Садовой и Бершанской отремонтировали фасады
В «Орленке» завершилась международная смена «Юный следователь»