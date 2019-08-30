В Краснодаре водителя иномарки, который влетел в столб, увезли в реанимацию

СЕГОДНЯ 13:43 2019-08-30T13:43:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В кубанской столице 30 августа на улице Красных Партизан произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, около 06:30 23-летний молодой человек находился за рулем автомобиля «Мазда». Он ехал по улице Красных партизан и на перекрестке с улицей Азовской не справился с управлением, - сообщают «Кубанские новости» со ссылкой на официального представителя УМВД РФ по Краснодару Артема Коноваленко.

В результате иномарка вылетела на тротуар, врезалась в столб и строящееся рядом здание магазина. Водитель с серьезными травмами госпитализировали в отделение реанимации. Легковушка восстановлению не подлежит.

Напомним, в Тимашевске в аварии пострадала 14-летняя девочка. С травмами ее госпитализировали в больницу. За байком сидел 17-летний парень, у него не было водительских прав.

ИСТОЧНИК KP.RU