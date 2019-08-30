2019-08-30T13:58:08+03:00
Общество

В Краснодаре в домах на Садовой и Бершанской отремонтировали фасады

Одной многоэтажке - 62 года, другой – 42
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В краевой столице в домах на Садовой и Евдокии Бершанской капитально отремонтировали фасады. Суммарно в многоэтажках 108 квартир. Работы провели за счет средств Фонда капремонта.

Дом по Садовой 1957 года постройки, а по Евдокии Бершанской был возведен в 1977 году 5. Они расположены в Пашковском жилом районе.

- Специалисты подрядных организаций полностью очистили поверхность, отделали ее декоративной штукатуркой, выполнили облицовку цоколя плиткой, заменили откосы, отремонтировали козырьки над входами в подъезд, балконные плиты, отмостки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Ранее работы по капитальному ремонту фасадов завершились в 12 многоквартирных домах. В 114 многоэтажках краевого центра различные виды работ в рамках региональной программы уже выполнены.

Напомним, кубанские школы в преддверии Дня знаний получили 121 автобус. Транспорт купили в рамках краевой государственной программы «Развитие образования».

ИСТОЧНИК KP.RU

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