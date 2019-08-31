2019-08-31T10:48:34+03:00
Туризм

Температура воды в Черном море 31 августа 2019 года: Холоднее всего купаться в Анапе

А на Азовском побережье столбик водного термометра и вовсе не порадует отдыхающих
Евгения СОРОКА
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Фото: Анна МЕЛЬНИКОВАФото: Анна МЕЛЬНИКОВА
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Если за все лето вы успели лишь искупаться под дождем, тогда самое время исправлять эту несправедливость. На пляжах стало чуть свободнее, правда поплавать с комфортом получится не везде. «КП» - Кубань» продолжает следить за изменениями температуры воды в Черном и Азовском морях.

31 августа 2019 года столбик водного термометра в Сочи порадует любителей теплой воды показателями в 26,9 градуса. Таким горячим море этим летом не было! В Адлере температура чуть ниже - 26,3 градуса, а в Джубге - 26,2 градуса.

В Геленджике отметки поднялись до 25,3 градуса, в Новороссийске - 25 градусов.

Самые освежающие заплывы в Анапе - там вода 24,3 градуса.

А вот на пляжах Азовского побережья поплавать удастся далеко не везде. В Темрюке температура моря опустилась до отметки 24,3 градуса. В Приморско-Ахтарске вода очень бодрящая - 21,8 градуса. Холоднее всего в Ейске - там температура достигла отметки в 21,1 градуса.

Но все же спешим напомнить, что летнее пекло моментально не заканчивается. В сентябре морская вода остается одним из немногих комфортных способов времяпрепровождения. Так что советуем запланировать отпуск в первый осенний месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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