Погода в Краснодарском крае 31 августа-1 сентября 2019: Местами похолодает до +7 градусов

СЕГОДНЯ 08:25 2019-08-31T08:25:14+03:00

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По прогнозам синоптиков, 31 августа 2019 года на большей части территории Кубани благодаря антициклону сохранится теплая погода. Днем, как и прежде, будет жарко - столбики термометров покажут +28-30 градусов, а вот ночью воздух прогреется лишь до +9-11 градусов. На Черноморском побережье ночью температура +18-20 градусов, днем повысится до +32. Ветер 5-10 метров в секунду. Что касается осадков, то кратковременный дождь возможен в Сочи и Адлере.

В Краснодаре 31 августа осадков не ожидается. Ночью температура опустится до 17 градусов, днем столбики термометров поднимутся до 30 градусов. Такую же погоду ждем и в первый день осени - днем воздух прогреется до 31 градуса, ночью - 16 градусов.

1 сентября в отдельных районах южной половины края прогнозируют кратковременный дождь и грозу. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров в секунду. Днем солнце прогреет воздух до +30 градусов, на побережье Черного до +32. В ночные часы термометры зафиксируют значения +12-15 градусов, а в восточной половине края воздух прогреется лишь до +7-9 градусов. На Черноморском побережье температура воздуха +17-19 градусов.

Стоит сказать, что летняя погода продолжит радовать жителей края не только в эти выходные, но и в первые дни календарной осени.

Кстати, «КП» - Кубань» продолжает следить за изменениями температуры воды в Черном и Азовском морях.

ИСТОЧНИК KP.RU