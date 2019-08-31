Самолет, вылетевший из Сочи, приземлился в Москве с неисправным двигателем

СЕГОДНЯ 17:45 2019-08-31T17:45:34+03:00

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Инцидент произошел в субботу, 31 августа, с самолетом Boeing 737, который вылетел из аэропорта Сочи в Москву. Лайнер поднялся в воздух с задержкой - в 13:43. Полет шел нормально. Однако при заходе на посадку сработал датчик неисправности одного из двигателей. Это не помешало самолету приземлиться.

В 16:12 Boeing сел в московском аэропорту Шереметьево. Посадка прошла в штатном режиме. Никто из пассажиров не пострадал.

После приземления техники приступили к осмотру лайнера.

Ранее сообщалось об аварийной посадке самолета Airbus А320 со 149 пассажирами и 6 членами экипажа в аэропорту Южно-Сахалинска. Все аварийные службы аэропорта были подняты по тревоге, но их помощь не понадобилась. Предварительная причина неполадки - отказ радионавигационного оборудования самолета.

ИСТОЧНИК KP.RU