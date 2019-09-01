Температура воды в Черном и Азовском морях 1 сентября: в Адлере теплее всего

СЕГОДНЯ 10:05 2019-09-01T10:07:23+03:00

Температура воды в Черном море 1 сентября теплее, чем в Азовском Фото: Архив "КП"

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В первый день осени на курортах Краснодарского края царит прекрасная погода, а температура воды в Черном море еще летняя. Днем солнце прогревает воздух до 30 градусов, а ночи уже радуют прохладой ниже 20 градусов. При этом моря еще прогреты, вода очень приятна для купания.

Теплее всего вода Черного моря в Адлере и Лазаревском – 27 градусов. В Лоо, Туапсе, Новомихайловском, Лермонтове, Джубге, Архипо-Осиповке – 26 градусов. В Сочи, Дивноморском, Кабардинке, Геленджике и Новороссийске – 25 градусов.

В Анапе температура воды немного ниже – 24 градуса, а в Благовещенской и Тамани – 23.

Азовское море прохладнее Черного. Температура воды в Голубицкой 24 градуса, в Приморско-Ахтарске -22, а в Ейске – 20.

ИСТОЧНИК KP.RU