Ари и Скопинцев в стартовом составе «Краснодара» на матч против «Урала», Сулейманов и Мартынович вне заявки

СЕГОДНЯ 12:58 2019-09-01T13:06:14+03:00

По сравнению с матчем против Олимпиакоса произошло несколько изменений Фото: Игорь ГЛАЗКО

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Стали известны стартовые составы «Урала» и «Краснодара» на матч 8 тура РПЛ, который состоится в Екатеринбурге и начнется в 14:00 по московскому времени.

В составе «Краснодара» с первых минут на поле выйдут Скопинцев и восстановившийся после травмы Ари. Вне заявки из-за повреждений остались Сулейманов и Мартынович. Кроме того, команде не помогут Кабелла, Классон и Газинский. Капитан краснодарцев сегодня Ари.

За текстовой трансляцией матча Урал – Краснодар 1 сентября 2019 можно следить на сайте kp.ru. На ТВ игру покажет канал МатчПРЕМЬЕР.

Составы команд на матч Урал – Краснодар

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Димитров, Бавин, Бикфалви, Бумаль, Августиняк, Панюков.

Запасные: Баклов, Мамин, Насыров, Фидлер, Магомадов, Егорычев, Эль-Кабир, Шаболин, Кухарчик, Погребняк, Ильин, Юсупов.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Скопинцев, Рамирес, Спайич, Фьолусон, Камболов, Олссон, Вилена, Ари, Вандерсон.

Запасные: Крицюк, Грицаенко, Стоцкий, Уткин, Кайо, Намли, Игнатьев, Берг.

ИСТОЧНИК KP.RU