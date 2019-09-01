В Анапе запретили плавать на надувных матрасах и катамаранах
На курорте господствует отжимной ветер
Отжимной ветер может унести в открытое море
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Спасатели Анапы запретили отдыхающим 1 сентября плавать в море на катамаранах, надувных лодках и матрасах. Причиной тому стал сильный северо-восточный отжимной ветер. Использование таких плавсредств может быть опасным.
-Будьте осторожны, соблюдайте меры личной безопасности, не подвергайте неоправданному риску жизнь и здоровье. Руководителям предприятий и организаций принять меры по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций, - говорится в обращении управления ГО и ЧС Анапы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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