Гандболистки «Кубани» выиграли свой первый матч без Евгения Трефилова

СЕГОДНЯ 17:49 2019-09-01T17:50:12+03:00

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В Краснодаре «Кубань» и «Астраханочка» открыли новый гандбольный сезон. Матч первого тура женской Суперлиги в Дворце спорта «Олимп» завершился победой хозяек со счетом 30:27.

Для «Кубани» эта игра стала первой без Евгения Трефилова у руля. Недавно знаменитый тренер перешел на пост почетного президента клуба, а его место на тренерском мостике занял старший тренер Денис Сайфулин.

Евгений Трефилов находился у площадки и изредка давал подсказки своей команде.

«Кубань» здорово начала и обеспечила себе преимущество в пять мячей, но «Астраханочка» смогла быстро ликвидировать отставание и даже выйти вперед. В итоге желто-зеленые ушли на перерыв ведя в счете в один мяч – 14:13.

В упорном втором тайме «Кубань» смогла сохранить отрыв. Несмотря на все усилия гостей в концовке, краснодарская команда победила со счетом 30:27.

Следующий матч «Кубань» проведет в ДС «Олимп» 3 сентября против команды «Ставрополье». Матч начнется в 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU