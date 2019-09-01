2019-09-01T17:50:12+03:00
Спорт

Гандболистки «Кубани» выиграли свой первый матч без Евгения Трефилова

Руководил командой старший тренер Денис Сайфулин
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Кубань одержала первую победу в СуперлигеКубань одержала первую победу в СуперлигеФото: Ольга ШАХОВА
Изменить размер текста:

В Краснодаре «Кубань» и «Астраханочка» открыли новый гандбольный сезон. Матч первого тура женской Суперлиги в Дворце спорта «Олимп» завершился победой хозяек со счетом 30:27.

Для «Кубани» эта игра стала первой без Евгения Трефилова у руля. Недавно знаменитый тренер перешел на пост почетного президента клуба, а его место на тренерском мостике занял старший тренер Денис Сайфулин.

Евгений Трефилов находился у площадки и изредка давал подсказки своей команде.

«Кубань» здорово начала и обеспечила себе преимущество в пять мячей, но «Астраханочка» смогла быстро ликвидировать отставание и даже выйти вперед. В итоге желто-зеленые ушли на перерыв ведя в счете в один мяч – 14:13.

В упорном втором тайме «Кубань» смогла сохранить отрыв. Несмотря на все усилия гостей в концовке, краснодарская команда победила со счетом 30:27.

Следующий матч «Кубань» проведет в ДС «Олимп» 3 сентября против команды «Ставрополье». Матч начнется в 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Гандбольный клуб «Кубань»»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из-за высокой пожарной угрозы на Кубани запретили выходить в лес и разводить костры
Восьмилетний шахматист из Сочи выиграл чемпионат мира в Китае
В Краснодаре вычистили более 500 дождеприемных колодцев
В Новороссийске в одном из дворов установили тренажеры, сфотографировали и увезли
В Анапе запретили плавать на надувных матрасах и катамаранах
В Краснодаре на месяц ограничат движение по одной из полос проспекта Чекистов
Ари и Скопинцев в стартовом составе «Краснодара» на матч против «Урала», Сулейманов и Мартынович вне заявки
Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Лидеры Кубани – движение вверх!»
В Краснодар прибыли еще два новых трамвая
Матч Урал – Краснодар покажут в амфитеатре парка Галицкого
Температура воды в Черном и Азовском морях 1 сентября: в Адлере теплее всего
На Кубани увеличилось количество ДТП и пострадавших в них