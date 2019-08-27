Евгений Трефилов покидает пост главного тренера «Кубани». Теперь он будет почетным президентом гандбольного клуба.

- Буду присутствовать на тренировках, буду помогать команде, - сказал Трефилов. - Но я пока сам еще не понимаю, в чем будет заключаться моя работа. Но я хочу принести пользу «Кубани», это мой клуб, моя родина. Сегодня я в кубанском окопе, буду болеть за Кубань все равно, в каком бы качестве не было. Всем готов помогать. Хотелось бы помочь таким командами, как Майкоп, Ижевск, Уфа, Подмосковье. Если, конечно, тренеры захотят.

Гендиректор «Кубани» Сергей Вальтер отметил, что Евгений Трефилов – важнейший человек для клуба.

«Кубань» свой первый матч сезона проведет 1 сентября на домашней арене ДС «Олимп» против «Астраханочки», команду готовили к сезону Евгений Трефилов и старший тренер Денис Сайфулин.

В начале августа стало известно, что «король Треф» покидает пост наставника женской сборной России. На тренерском мостике его сменил испанец Амброс Мартин. Главной причиной ухода Трефилова стало состояние здоровья. В начале года 63-летний специалист перенес операцию на сердце. После отставки Трефилов стал вице-президентом Федерации гандбола России, теперь он курирует все женские сборные страны.

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С чемпионата Европы по гандболу женская сборная России вернулась с серебряными медалями. Первое свое интервью после Евро-2018 главный тренер национальной команды, он же тренер ГК «Кубань», Евгений Трефилов дал радио «Комсомольская правда».

Евгений Васильевич пришел на радио «КП» вместе с игроком сборной, спортсменкой «Кубани» Антониной Скоробогатченко. В прямом эфире тренер откровенно рассказал о том, как прошел чемпионат, в каком состоянии российский гандбол, как обстоят дела у «Кубани», и ответил на вопросы слушателей (читайте далее)