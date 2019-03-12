Гандбольный тренер Евгений Трефилов выписан из больницы после операции на сердце

Главный тренер гандбольного клуба «Кубань» и сборной России Евгений Трефилов выписан из больницы после операции на сердце. Известный специалист сейчас находится дома и готовится вернуться к работе.

- Евгений Васильевич чувствует себя хорошо, он выполняет все рекомендации врачей, здоровье и силы возвращаются, ну а шутить он не переставал и находясь в больнице, - рассказал гендиректор «Кубани» Сергей Вальтер.

По его словам, Трефилов рвется в тренировочный зал, но врачи запретили 63-летнему специалисту форсировать лечение. Теперь ему предстоит двухнедельная реабилитация в одном из санаториев Краснодарского края.

- Тренер в курсе всех событий, происходящих в клубе и находится на постоянной связи с тренерским штабом, - уточнили в клубе.

Напомним, в начале февраля Евгений Трефилов был экстренно госпитализирован из-за проблем с сердцем после игры против французского «Безансона». Тренера доставили в кардиологическое отделение Краевой клинической больницы №1 Краснодара, где он 19 февраля перенес плановую операцию. Врачи говорят, что после восстановления Евгений Васильевич сможет вернуться к обычной жизни без каких-либо ограничений.

СПРАВКА «КП»

Под руководством Евгения Трефилова женская сборная России выигрывала серебро на Олимпиаде в Пекине и стала чемпионом на Играх в Рио, завоевывала медали чемпионатов мира и Европы. В декабре 2018 года национальная команда стала второй на Евро-2018 во Франции, уступив в финале лишь хозяйкам турнира.

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– Операция прошла в плановом режиме в Центре грудной хирургии, рассказал генеральный директор «Кубани» Сергей Вальтер. – Евгений Васильевич сейчас находится в реанимации под наблюдением врачей. Его состояние, по их словам, стабильное. Впереди у Евгения Васильевича – восстановление и возвращение к работе (читайте далее)

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