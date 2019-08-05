Евгений Трефилов покинул сборную России по гандболу и стал вице-президентом ФГР

Легендарный «король Треф», главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов покинул национальную команду. Весной 63-летний специалист успешно перенес операцию на сердце, прошел курс восстановления и продолжил работу в сборной и краснодарской «Кубани». Но все же врачи ему рекомендовали сократить нагрузки. В Федерации гандбола России назвали этот шаг непростым, поблагодарив тренера за мужество и выдержку.

- Здоровье человека – безусловная ценность, а Евгений Васильевич в прямом смысле слова наше достояние. Его вклад в успехи женской сборной России и российского женского гандбола невозможно переоценить, - сказал глава ФГР Сергей Шишкарев. - Однако мы не можем не учитывать ситуацию со здоровьем. Трефилов никогда не щадит себя, всегда работает с полной отдачей, выкладываясь на тренировках, не говоря уж о матчах, физически и эмоционально на все 100% и даже больше.

На больничном Евгений Трефилов не оставлял мыслей о любимой работе - он следил за матчами не только «Кубани», но и молодежных команд, делая пометки и раздавая указания помощникам. Тренер был погружен настолько, что врачам пришлось ввести запрет на просмотр телевизора.

Евгений Трефилов продолжит тренировать "Кубань" Фото: ГК "Кубань"

Вдали от команды специалист не останется. Теперь Евгений Трефилов получит новый пост – он назначен вице-президентом Федерации гандбола России. Теперь он будет курировать все женские сборные - от юношеских до главной. При этом он продолжит работу у руля «Кубани» в Краснодаре, оставаясь главным тренером и почетным президентом клуба.

- Сборной России отдано много лет и сил. Наверное, наступило время завершать работу в национальной команде. Так сложилось. Понимаю, что нужно восстанавливать здоровье. Но из гандбола я не ухожу. Буду работать дальше, передавать свой опыт и делать все для блага женского гандбола. Задачи, как и всегда, высокие. Приоритет на ближайшее время – не только успешное выступление на чемпионате мира, но и попадание на Олимпийские игры в Токио, – сказал Евгений Трефилов.

Новым главным тренером сборной России по гандболу назначен наставник «Ростов-Дона» Амброс Мартин. Он будет совмещать работу в национальной команде и клубе. 51-летний испанский специалист уже принял дела у Евгения Трефилова.

Амброс Мартин будет совмещать два поста – главного тренера «Ростов-Дона» и национальной сборной

- Хочу поблагодарить Евгения Трефилова за беседу и информацию. Мне было очень важно лично поговорить с Трефиловым и только после этого приступать к работе. Наша встреча получилась интересной, содержательной и позитивной. Женская сборная России – одна из сильнейших на планете, а Трефилов – большая фигура в мировом гандболе. Он провел колоссальную, действительно впечатляющую работу, – заявил Амброс Мартин.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Трефилов в сборной России

6811 рабочих дней

5728 заброшенных мячей в официальных играх

1027 голов - разница забитых и пропущенных мячей в официальных играх

196 официальных игр

146 побед в официальных играх

20 финальных турниров чемпионатов мира, Европы и Олимпийских игр

10 комплектов медалей

5 титулов

1 домашнее поражение с 1999 по 2019 годы в официальных играх

СПРАВКА «КП»

Евгений Трефилов возглавлял женскую сборную России с 1999-го по 2012 год, а также с 2013-го по 2019-й. Привел национальную команду к победе на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Также сборная России под его руководством стала четырехкратным чемпионом мира (2001, 2005, 2007, 2009), по два раза завоевывала серебряные (2006, 2018) и бронзовые (2000, 2008) медали чемпионатов Европы. На Олимпийских играх 2008 года в Пекине российские гандболистки стали обладателями серебряных наград.

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