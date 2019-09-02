В Краснодаре врач реанимировал мужчину, у которого остановилось сердце в фитнес-клубе

СЕГОДНЯ 07:39 2019-09-02T08:44:54+03:00

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28-летний парень у пал и потерял сознание, занимаясь в фитнес-центре. К нему тут же побежали люди, среди которых оказался анестезиолог НИИ-ККБ №1, он тут же попытался реанимировать больного.

- С помощью ларингоскопа врач провел искусственную вентиляцию легких, сделал непрямой массаж сердца и поставил капельницу с лекарствами. Все это у него было в аптечке, которую он держал в своем автомобиле. Все эти манипуляции помогли мужчине, и он дождался приезда скорой, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Вскоре приехала бригада врачей БСМП выполнила дефибрилляцию сердца и транспортировала больного в Краевую клиническую больницу №1. Жизнь молодого человека была спасена. На углубленной диагностике стало ясно что, причиной остановки сердца стало редкое наследственное заболевание – синдром Бругада.

Напомним, в Новороссийске мужчина выжил после удара топором по голове. Его любовница выдумала преступника, чтобы уйти от ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU