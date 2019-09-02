В Новороссийске на горе Колдун мужчине стало плохо
В Новороссийске турист почувствовал себя плохо, друзья вызвали на помощь врачей и спасателей.
Инцидент произошел 31 августа. В «Службу Спасения» обратились из больницы, врачи не могли сами добраться до потерпевшего, которому резко стало плохо на горе Колдун. Никакой транспорт в этот район проехать не мог, так что сотрудникам экстренных служб пришлось идти пешком.
- Спасатели вместе с врачами и неравнодушными прохожими несли мужчину более двух километров. Его на носилках пришлось спускать на берег моря и идти в сторону Мысхако, где ждала карета скорой, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» начальник МБУ ПАСС «Служба Спасения» Новороссийска Алексей Одеров.
Напомним, в Темрюке 6-летней девочке ампутировали часть пальца после катания на горке. Об этом рассказал ее отец.
ИСТОЧНИК KP.RU