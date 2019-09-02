В Новороссийске в многоэтажке загорелась квартира на 9 этаже

СЕГОДНЯ 08:35 2019-09-02T08:35:38+03:00

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2 августа в Новороссийске произошло ЧП. В 05:13 диспетчеру поступило сообщение о пожаре в многоэтажке, которая находится на улице Дзержинского. Через минуту к месту вызова были направлены подразделения Новороссийского ПСГ.

Они были возле многоквартирного дома в 05:20. Сотрудники первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что происходит горение квартиры на 9 этаже. Они эвакуировали 120 человек.

- В 05:28 пожар был локализован на площади 80 квадратных метров. В 06:25 ликвидация горения. В результате ЧП погибших и пострадавших нет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Напомним, из-за высокой пожарной угрозы на Кубани запретили выходить в лес и разводить костры. Особый режим действует как минимум до 3 сентября.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="608" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/729454" frameborder="0"></iframe> В Новороссийске горят квартира в многоэтажке.Видео: vk.com/nvrsk_road

ИСТОЧНИК KP.RU