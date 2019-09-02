На Кубани с начала года саперы уничтожили свыше 400 боеприпасов времен ВОВ

СЕГОДНЯ 09:16 2019-09-02T09:17:00+03:00

Для этого было израсходовано более 200 килограммов взрывчатки

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С начала года саперы ЮВО обезвредили более 400 боеприпасов. Это артиллерийские снаряды и мины различного калибра, противотанковые и противопехотные гранаты времен ВОВ. Для их уничтожения было израсходовано более 200 килограммов взрывчатки.

- Саперы каждый день выезжают по заявкам военных комиссариатов для выполнения этих работ. С этой целью в полку сформированы несколько подвижных групп разминирования, в состав которых входит более 50 военнослужащих, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮВО.

С начала 2019 года они выполнили более 100 заявок, поступивших от военного комиссариата края.

Напомним, на Кубани увеличилось количество ДТП и пострадавших в них. При этом уменьшилась смертность на дорогах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU