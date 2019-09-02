2019-09-02T09:34:53+03:00
Происшествия

На Кубани в поле задержали мужчину с коноплей

Ему грозит до 10 лет тюрьмы
Александра ПОДУШКО
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На Кубани в поле задержали мужчину с коноплейНа Кубани в поле задержали мужчину с коноплейФото: Архив "КП"
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В Крыловском районе проходили рейдовые мероприятия. Сотрудники полиции заметили в поле мужчину с пакетом в руках. При виде правоохранителей 37-летний местный житель выбросил ручную кладь. В пакете были части растения по внешним признакам схожего с коноплей.

- Экспертиза установила, что изъятое является наркосодержащим, общей массой более 100 граммов. Мужчина рассказал, что оборвал кусты дикорастущей конопли и хранил для личного употребления, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

На задержанного завели уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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