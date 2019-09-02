СЕГОДНЯ 11:19 2019-09-02T11:19:01+03:00

В Краснодаре кондуктор умерла в трамвае Фото: Архив "КП"

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В Краснодаре в трамвае, который ехал по маршруту №8, скончалась 65-летняя кондуктор. Это случилось вечером 1 сентября на улице Коммунаров.

- По предварительным данным, женщине, которая работала кондуктором, стало плохо. Водитель вызвал скорую помощь. Медики пытались ее реанимировать, однако она скончалась, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

По факту происшествия проводят проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, в Сочи под мостом обнаружили мертвой 24-летнюю девушку. Причины и обстоятельства ее смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU