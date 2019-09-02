В Краснодаре кондуктор умерла в трамвае
В Краснодаре в трамвае, который ехал по маршруту №8, скончалась 65-летняя кондуктор. Это случилось вечером 1 сентября на улице Коммунаров.
- По предварительным данным, женщине, которая работала кондуктором, стало плохо. Водитель вызвал скорую помощь. Медики пытались ее реанимировать, однако она скончалась, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.
По факту происшествия проводят проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Напомним, в Сочи под мостом обнаружили мертвой 24-летнюю девушку. Причины и обстоятельства ее смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
ИСТОЧНИК KP.RU