2019-09-02T12:16:46+03:00
Общество

В Сочи по дороге на Большой Ахун ограничат движение транспорта

Здесь пройдут соревнования
Александра ПОДУШКО
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В Сочи по дороге на Большой Ахун ограничат движение транспортаВ Сочи по дороге на Большой Ахун ограничат движение транспорта
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На курорте с 18 по 22 сентября состоится финал Кубка России по лыжероллерам и соревнований по горным гонкам.

Движение автотранспорта будет ограничено по дороге на Большой Ахун от ресторана «Пацха» (5-й км) до смотровой площадки. Это произойдет 18 сентября с 08:00 до 12:00, 19 сентября с 08:30 до 11:00, 21 сентября с 07:00 до 18 и 22 сентября 08:40 до 10:30.

- Также 22 сентября с 08:00 до 08:машины не проедут на участке от нулевого до пятого километра дороги на Большой Ахун, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Напомним, в Краснодаре на месяц ограничат движение по одной из полос проспекта Чекистов. На участке будут строить канализацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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