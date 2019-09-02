2019-09-02T12:48:38+03:00
Спорт

Сергей Вальтер ушел с должности генерального директора ГК «Кубань»

Об этом стало известно сегодня, 2 сентября
Александра ПОДУШКО
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Фото: ГК "Кубань"Фото: ГК "Кубань"
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Сергей Вальтер покинул пост генерального директора ГК «Кубань». Об этом сообщили сегодня, 2 сентября на официальной странице ГК «Кубань».

– Я провел чудесное время с «Кубанью». Однако моя занятость в работе депутата Городской Думы Краснодара стала занимать больше времени, - рассказал Сергей Вальтер.

Он заявил, что решил сосредоточиться на депутатской деятельности, в которой у него есть много обязательств перед избирателями.

Гандбольный клуб «Кубань» поблагодарил Сергея Владимировича за работу.

Напомним, гандболистки «Кубани» выиграли свой первый матч без Евгения Трефилова. Руководил командой старший тренер Денис Сайфулин. Недавно знаменитый тренер перешел на пост почетного президента клуба, а его место на тренерском мостике занял старший тренер Денис Сайфулин. Евгений Трефилов находился у площадки и изредка давал подсказки своей команде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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