Прокурором Приморско-Ахтарского района стал Вадим Кузнецов

СЕГОДНЯ 13:52 2019-09-02T13:52:43+03:00

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Прокурором Приморско-Ахтарского района Краснодарского края назначен младший советник юстиции Кузнецов Вадим Валерьевич.

- В 2010 году закончил Кубанский государственный аграрный университет по специальности юриспруденция, в 2003 году – дошкольная педагогика и психология, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В прокуратуре Краснодарского края работает с 2010 года. Он трудился в должностях: помощника прокурора Карасунского административного округа краевой столицы, прокурора отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры края, заместителя прокурора Центрального района Сочи.

Напомним, на Кубани назначили нового заместителя прокурора. Им стал старший советник юстиции Орлов Роман Викторович.

ИСТОЧНИК KP.RU