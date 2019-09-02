2019-09-02T15:42:25+03:00
Происшествия

В Анапе родители потеряли 6-летнего сына

Мальчика они нашли в 2,5 км от места пропажи
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: instagram.com/spas_anapaФото: instagram.com/spas_anapa
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Инцидент случился на одном из пляжей города-курорта. Здесь отдыхал 6-летний мальчик вместе со своими родителями.

По словам матери ребенка, сын постоянно был под присмотром. Однако стоило ей отвлечься на минуту, как вдруг она обнаружила его пропажу. Вместе с супругом она тут же забила тревогу, на помощь позвали спасателей.

Пока одни работники поста курсировали на квадроциклах вместе с матерью по побережью, другие выехали на поиски с отцом в город.

Вскоре ребенка удалось найти.

- Сотрудники ПСП «Благовещенская» нашли мальчика на том же пляже, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в анапской «Службе Спасения». - Маленький путешественник был обнаружен в 2,5 километрах от места пропажи.

Как оказалось, ребенок ненадолго отошел от родителей, а затем пошел в другую сторону на поиски мамы и папы. Мальчик не пострадал, с ним все в порядке.

Напомним, подобный случай произошел в городе-курорте в июне. Мать и бабушка потеряли в море пятилетнего ребенка. К счастью, мальчик нашелся быстро. Его увидели на пляже в районе санатория «Золотой берег» в двух-трех километрах от места, где он отдыхал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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