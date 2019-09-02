Сотрудники кубанского ФСБ поймали наркоторговца

СЕГОДНЯ 16:28 2019-09-02T16:28:34+03:00

В машине злоумышленника нашли несколько «сортов» зелья

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На Кубани сотрудники ФСБ задержали жителя, который, по оперативной информации, был причастен к сбыту наркотических веществ синтетического происхождения на территории Каневского района.

- Задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение подобного преступления, - пишет Юг Times со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Краснодарскому краю.

В автомобиле подозреваемого в незаконном обороте наркотических веществ обнаружили запрещенные вещества. Проведенная экспертиза показала, что это - 1,75 г героина и 3,02 г N-метилэфедрон. Помимо этого изъято 1,4 мл жидкости, содержащую героин.

В данный момент в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Он находится под стражей. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит длительный срок заключения.

Напомним, на Кубани в поле задержали мужчину с коноплей. Ему грозит до 10 лет тюрьмы

ИСТОЧНИК KP.RU