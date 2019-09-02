В Сочи мужчина заразил ВИЧ свою гражданскую жену

СЕГОДНЯ 17:00 2019-09-02T17:04:49+03:00

Вместе с ней он прожил три года, но так и не удосужился признаться, что у него положительный статус

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Еще один человек хочет посадить свою вторую половинку за разрушенную жизнь. Буквально два месяца назад в Сочи мужчина заявил в полицию на женщину, скрывшую от него, что болеет ВИЧ. И вот на столе у правоохранителей очередное заявление. На этот от представительницы слабого пола.

Как выяснилось, 50-летняя сочинка Ирина Горохова (имя и фамилия изменены - Авт.) обвинила своего любовника в том, что тот специально заразил ее.

- Гражданский муж на 10 лет младше меня. Вместе мы прожили с ним около трех лет. Все это время он ни разу не обмолвился о том, что имеет положительный ВИЧ-статус, - рассказывала правоохранителям Ирина.

Мужчина может отправиться за решетку.

О том, что заражена, женщина узнала спустя год, причем случайно, во время обычной диспансеризации. Врача смутили результаты общего анализа крови. Терапевт попросил Ирину пройти тестирование на ВИЧ, чтобы удостовериться. Тогда медики и сообщили женщине страшную новость.

- Я хочу, чтобы вы привлекли его к ответственности, - заявила женщина на своего бывшего сожителя.

Правоохранители уже проводят проверку по поступившему сообщению.

По закону носитель инфекции обязан предупредить своего партнера о том, что он - носитель вируса. За сокрытие этой информации грозит уголовная ответственность, причем серьезное - за решеткой можно оказаться до пяти лет.

Стоит сказать, что в 2018 году иркутянке, которую жених заразил ВИЧ, впервые в России удалось довести дело до суда и выиграть его. Больше двух лет ей потребовалось, чтобы свершить правосудие. Женщине пришлось оббивать пороги больниц и судов, чтобы доказать вину бывшего возлюбленного. В феврале 2016 года он наградил девушку ВИЧ, а потом бросил. И только в 2018-м понес наказание - мужчине дали 2,5 года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU