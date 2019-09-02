2019-09-02T16:41:01+03:00
Происшествия

В Анапе поймали с поличным высокопоставленного полицейского-взяточника

Преступление раскрыли сотрудники ФСБ и собственной безопасности МВД
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В середине июля 2019 года в районе Анапы сотрудники краевого управления ФСБ, а также ОРЧ (СБ) ГУ МВД России задержали с поличным двоих сотрудников ГИБДД.

- Задокументирован факт передачи 50 тысяч рублей от гражданина, проживающего в Ленинградской области за не привлечение его к уголовной ответственности, - рассказал «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

В данный момент один из правонарушителей – майор полиции задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Напомним, в Краснодарском крае возбуждено уголовное дело в отношении начальника филиала по Туапсинскому району УИИ УФСИН. Он подозревается в получении взятки. Сотрудник уголовно-исполнительной инспекции решил за деньги освободить женщину от обязательных работ. Ранее суд вынес ей приговор, по которому она должна была работать в МУП «Благоустройство и архитектура Новомихайловского городского поселения Туапсинского района».

ИСТОЧНИК KP.RU

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