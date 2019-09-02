В Краснодаре открыли новый детский сад на улице Жигуленко

СЕГОДНЯ 17:18 2019-09-02T17:18:00+03:00

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В Краснодаре открыли новый детский сад «Мозаика» на улице Жигуленко. Дошкольное учреждение рассчитано на 250 мест.

- Важен тот факт, что дошкольное учреждение возвели раньше жилых домов. Благодаря этому жители новых многоэтажек не будут ломать голову, куда отдать своего ребенка, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Новый детсад располагается на территории площадью более 1 гектара. Здесь обустроили 13 игровых комнат и спален, пищеблок, актовый и спортивный залы. Помимо этого, в здании есть медкабинет и компьютерный класс. На улице для маленьких горожан установили беседки, оборудовали игровые и спортивные площадки.

Напомним, новая школа на 1550 мест в одну смену открыла свои двери для учеников. Она находится в Восточно-Кругликовском микрорайоне по Героя Аверкиева, 32.

ИСТОЧНИК KP.RU