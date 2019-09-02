2019-09-02T19:55:02+03:00
Общество

В Сочи закроют для грузового транспорта несколько участков федеральных трасс

Это связано с проведением саммита Россия-Африка
Максим ОСОКИН
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Фото: sochi.ruФото: sochi.ru
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В Сочи запретят движение грузового транспорта с 21 по 27 октября 2019 года. Причина – проведение на курорте саммита Россия- Африка.

- Грузовые автомобили не смогут проехать с 6 утра и до полуночи по участкам федеральных дорог: А-147 от Джубги до границы с Абхазией, Дублеру Курортного проспекта, совмещенной автомобильной и железной дороге Адлер – Альпика Сервис, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Напомним, саммит Россия-Африка пройдет на курорте с 22 по 25 октября 20119 года.

Напомним, из обычного двора частного дома на улице Шоссейной в Краснодаре угнали BMW и Lamborghini. Но речь идет не о дорогих иномарках, а о велосипеде и самокате. Хозяев не было дома, когда через забор к ним во двор пробрался злоумышленник. Ему под руку попался велосипед марки BMW и самокат Lamborghini. 25-летняя хозяйка, обнаружив пропажу, вызвала полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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