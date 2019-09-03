2019-09-03T07:34:15+03:00
Спорт

В Сочи пройдет первый горный трейл-марафон

Он стартует 4 ноября
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация СочиФото: администрация Сочи
Изменить размер текста:

На курорте пройдет забег по чайным плантациям и территории сочинского национального парка. Старт марафона назначен на 4 ноября.

- Разработали пять кольцевых дистанций: 2 километра, 5 километров, 10 километров, 25 километров и 45. Участников ожидают сложные трассы с горными тропами и грунтовыми дорогами в окружении живописных видов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Каждый житель России старше 18 лет в День народного единства сможет пробежать по трассе любую выбранную дистанцию и получить в подарок сувенирную продукцию и чай. Победителей также ждут памятные медали.

Для участия нужно заранее зарегистрироваться на портале.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сочи СК выясняет причины гибели мужчины в пожаре
В Геленджике на открытии бархатного сезона выступит «Технология»
Температура воды в Черном море 3 сентября: в Адлере и Сочи теплее всего
В Новороссийске в День города запустят воздушных змеев
На Кубани фермеры оказались на грани разорения из-за высокой аренды
На Кубани медики изменили ток крови, чтобы спасти 81-летнюю пациентку
Самолет сообщением Челябинск - Анталья экстренно приземлился в Краснодаре
В Сочи произошел пожар в четырехэтажном доме
В Сочи закроют для грузового транспорта несколько участков федеральных трасс
«Кино» будет. В Краснодаре сняли арест с земель под долгостроем
На Кубани проведут конкурс бизнес-идей среди школьников и студентов
Две новые школы начнут строить в Краснодаре в 2019 году
Краснодарцев приглашают принять участие в конкурсе «Лидеры Кубани — движение вверх!»
В Краснодаре открыли новый детский сад на улице Жигуленко
В Сочи мужчина заразил ВИЧ свою гражданскую жену
В Краснодаре из двора угнали BMW и Lamborghini
В Анапе поймали с поличным высокопоставленного полицейского-взяточника
Сотрудники кубанского ФСБ поймали наркоторговца
В Краснодаре ликвидировали крупный пожар на ГМР
Мануэл Фернандеш перешел в ФК «Краснодар»
На Кубани пройдет День открытых дверей учреждений допобразования
В Анапе родители потеряли 6-летнего сына
Сочинская полиция выясняет обстоятельства смерти местной жительницы
Сочи Парк перешел на осенний режим работы
ВТБ начинает продажи ОФЗ-н четвертого выпуска