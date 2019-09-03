В Сочи пройдет первый горный трейл-марафон

СЕГОДНЯ 07:34 2019-09-03T07:34:15+03:00

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На курорте пройдет забег по чайным плантациям и территории сочинского национального парка. Старт марафона назначен на 4 ноября.

- Разработали пять кольцевых дистанций: 2 километра, 5 километров, 10 километров, 25 километров и 45. Участников ожидают сложные трассы с горными тропами и грунтовыми дорогами в окружении живописных видов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Каждый житель России старше 18 лет в День народного единства сможет пробежать по трассе любую выбранную дистанцию и получить в подарок сувенирную продукцию и чай. Победителей также ждут памятные медали.

Для участия нужно заранее зарегистрироваться на портале.

ИСТОЧНИК KP.RU