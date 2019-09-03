Самолет сообщением Челябинск - Анталья экстренно приземлился в Краснодаре

СЕГОДНЯ 07:45 2019-09-03T07:45:11+03:00

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Самолет авиакомпании Red Wings, который летел по маршруту Челябинск - Анталья, совершил вынужденную посадку в Международном аэропорту Краснодара. Одному из пассажиров стало плохо.

Как рассказали в пресс-службе аэропорта, воздушное судно приземлилось в 02:25. Посадка прошла в штатном режиме. На борту находились 225 человек.

Пассажира передали медикам. И уже в 03:33 самолет вылетел по маршруту.

Напомним, самолет, вылетевший из Сочи, приземлился в Москве с неисправным двигателем. Инцидент произошел в субботу, 31 августа, с самолетом Boeing 737, который вылетел из аэропорта Сочи в Москву. Лайнер поднялся в воздух с задержкой - в 13:43. Полет шел нормально. Однако при заходе на посадку сработал датчик неисправности одного из двигателей. Это не помешало самолету приземлиться.

ИСТОЧНИК KP.RU