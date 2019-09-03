В Геленджике на открытии бархатного сезона выступит «Технология»

СЕГОДНЯ 09:18 2019-09-03T09:18:25+03:00

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В Геленджике старт бархатному сезону даст группа «Технология», это исполнители хитов «Нажми на кнопку», «Странные танцы».

Мероприятие состоится 7 сентября в 20:30 на Центральной площади. Гости и жители курорта будут провожать лето и встречать осень

- Вход на мероприятие свободный, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Геленджика.

Напомним, фестиваль «Летящая мечта» состоится в небе над Новороссийском в День города. Это пройдет 15 сентября на площади Морского вокзала. Всех жителей и гостей приглашают принять участие в мероприятиях, посвященных 181-летию со дня основания Новороссийска. Кроме представления будут также арт-инсталляции и увлекательные мастер-классы.

ИСТОЧНИК KP.RU