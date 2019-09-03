В Сочи СК выясняет причины гибели мужчины в пожаре

СЕГОДНЯ 09:27 2019-09-03T09:42:28+03:00

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Следственным отделом по Хостинскому району Сочи организована доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины после пожара.

По предварительным данным, в ночь на 3 сентября произошло возгорание в квартире, расположенной на мансардном этаже в четырехэтажном доме. Местные жители вызвали пожарных. После тушения, в жилой комнате квартиры было обнаружено тело мужчины, который, по предварительным данным, арендовал здесь жилье.

Напомним, в 00:03 3 августа диспетчеру сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре. На улице Лечебной загорелась квартира в четырехэтажном доме. Сотрудники МЧС спасли 18 человек.

01:57 пожар был локализован на площади 800 квадратных метров. На месте работали 63 человека личного состава и 20 единиц техники. В 02:47 ликвидировали открытое горение. В 03:57 пожар полностью потушили.

- Следователем проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе, точной причины и очага возгорания. Назначены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU