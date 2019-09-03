2019-09-03T09:42:28+03:00
Происшествия

В Сочи СК выясняет причины гибели мужчины в пожаре

Он арендовал в доме жилье
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: ГУ МЧС по краюФото: ГУ МЧС по краю
Изменить размер текста:

Следственным отделом по Хостинскому району Сочи организована доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины после пожара.

По предварительным данным, в ночь на 3 сентября произошло возгорание в квартире, расположенной на мансардном этаже в четырехэтажном доме. Местные жители вызвали пожарных. После тушения, в жилой комнате квартиры было обнаружено тело мужчины, который, по предварительным данным, арендовал здесь жилье.

Напомним, в 00:03 3 августа диспетчеру сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре. На улице Лечебной загорелась квартира в четырехэтажном доме. Сотрудники МЧС спасли 18 человек.

01:57 пожар был локализован на площади 800 квадратных метров. На месте работали 63 человека личного состава и 20 единиц техники. В 02:47 ликвидировали открытое горение. В 03:57 пожар полностью потушили.

- Следователем проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе, точной причины и очага возгорания. Назначены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Геленджике на открытии бархатного сезона выступит «Технология»
Температура воды в Черном море 3 сентября: в Адлере и Сочи теплее всего
В Новороссийске в День города запустят воздушных змеев
На Кубани фермеры оказались на грани разорения из-за высокой аренды
На Кубани медики изменили ток крови, чтобы спасти 81-летнюю пациентку
Самолет сообщением Челябинск - Анталья экстренно приземлился в Краснодаре
В Сочи пройдет первый горный трейл-марафон
В Сочи произошел пожар в четырехэтажном доме
В Сочи закроют для грузового транспорта несколько участков федеральных трасс
«Кино» будет. В Краснодаре сняли арест с земель под долгостроем
На Кубани проведут конкурс бизнес-идей среди школьников и студентов
Две новые школы начнут строить в Краснодаре в 2019 году
Краснодарцев приглашают принять участие в конкурсе «Лидеры Кубани — движение вверх!»
В Краснодаре открыли новый детский сад на улице Жигуленко
В Сочи мужчина заразил ВИЧ свою гражданскую жену
В Краснодаре из двора угнали BMW и Lamborghini
В Анапе поймали с поличным высокопоставленного полицейского-взяточника
Сотрудники кубанского ФСБ поймали наркоторговца
В Краснодаре ликвидировали крупный пожар на ГМР
Мануэл Фернандеш перешел в ФК «Краснодар»
На Кубани пройдет День открытых дверей учреждений допобразования
В Анапе родители потеряли 6-летнего сына
Сочинская полиция выясняет обстоятельства смерти местной жительницы
Сочи Парк перешел на осенний режим работы
ВТБ начинает продажи ОФЗ-н четвертого выпуска