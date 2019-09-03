В Сочи парни угнали легковушку и попали в аварию
3 сентября в 00.05 на федеральной трассе в Лазаревском районе Сочи произошло дорожно-транспортное происшествие.
16-летний парень за рулем ВАЗ- 2107, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком МАН.
В результате аварии пострадал сам водитель, а также 17-летний и 21-летний пассажиры отечественного автомобиля. Парни рассказали, что угнали соседский автомобиль. Они хотели покататься, а потом вернуть его обратно.
- Проводится проверка всех причин и обстоятельств происшествия, - сообщили в пресс-службе ОГИБДД по Сочи.
Напомним, Краснодарский край один из лидирующих регионов по количеству ДТП в стране. Причин тому много – большое количество транспорта, особенно в летний курортный сезон, в том числе и грузовиков.
ИСТОЧНИК KP.RU