В Сочи парни угнали легковушку и попали в аварию

СЕГОДНЯ 10:09 2019-09-03T10:09:32+03:00

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3 сентября в 00.05 на федеральной трассе в Лазаревском районе Сочи произошло дорожно-транспортное происшествие.

16-летний парень за рулем ВАЗ- 2107, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком МАН.

В результате аварии пострадал сам водитель, а также 17-летний и 21-летний пассажиры отечественного автомобиля. Парни рассказали, что угнали соседский автомобиль. Они хотели покататься, а потом вернуть его обратно.

- Проводится проверка всех причин и обстоятельств происшествия, - сообщили в пресс-службе ОГИБДД по Сочи.

Напомним, Краснодарский край один из лидирующих регионов по количеству ДТП в стране. Причин тому много – большое количество транспорта, особенно в летний курортный сезон, в том числе и грузовиков.

ИСТОЧНИК KP.RU